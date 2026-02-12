الرياض - كتبت رنا صلاح - انخفضت أسعار الذهب الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

الذهب يتراجع بعد صعود الدولار

بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولارا للأوقية (الأونصة). واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 83.81 دولارا للأوقية بعد ارتفاعها 4% الأربعاء.

وانخفض سعر البلاتين 0.3% إلى 2126.52 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1722.67 دولارا.