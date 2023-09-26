أخبار اليمن : الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادته

الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادتهرفع الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الحادي و الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستين لثورة 14 اكتوبر جاء فيها :

الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الستين لثورة 14 اكتوبر اللتين نقلتا اليمن الى العصر الحديث بعد سنوات من تخلف الحكم الإمامي وعقود طويلة من الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن .

ونحن نحتفي باعياد ثورتي سبتمبر واكتوبر لنتذكر كيف ان هذه الثورة واجهت هجمة شرسة من قبل القوى الرجعية التي سعت لؤاد ثورة وجمهورية الشعب اليمني في مهدها من خلال حرب دامت قرابة عقد من الزمن وهي محاولات لا تختلف عما تعرض له اليمن وشعبه على مدى السنوات الثمان الماضية من عدوان غاشم وحصار ظالم من ذات القوى الرجعية التي وقفت ضد ثورة اليمنيين وفشلت في تحقيق اهدافها انذاك وهاهي اليوم تكرر الفشل بصمود الشعب اليمني الاسطوري الذي صنع قيم النصر .

الاخ الرئيس

نهنئكم ومن خلالكم نهنىء جميع قيادات وقواعد المؤتمر وجماهير شعبنا بهذه المناسبة ونجدد العهد بالمضي معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية ومعنا كل قواعد المؤتمر التي كانت وستظل هي الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات استهداف المؤتمر .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام

