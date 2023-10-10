أخبار اليمن : إرتفاع عدد شهداء غزة إلى 704 بينهم 140 طفلاً

إرتفاع عدد شهداء غزة إلى 704 بينهم 140 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، عن ارتقاء 704 شهداء جراء العدوان الصهيوني المستمر على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.
وبحسب وكالة فلسطين اليوم الإخبارية فقد نشرت الوزارة في بيان لها، إحصائية الشهداء عند الساعة 9:30 مساءً، وهو الآتي: قطاع غزة: 687 شهيداً، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات ونحو 3800 جريح.
وفي الضفة الغربية: 17 شهيداً بينهم 3 أطفال منها في رام الله: شهيدان، القدس: 4 شهداء، بينهم طفلان شهيدان، أريحا: شهيدان، قلقيلية: شهيد طفل، الخليل: 6 شهداء، نابلس: شهيدان.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية، تخطت 90 إصابة بجروح مختلفة.
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