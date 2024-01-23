أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الطاهري

أمين عام المؤتمر يواسي آل الطاهري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالقادر حسين الطاهري، ، شيخ قبيلة آل طاهر بمديرية السوادية محافظة البيضاء، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ احمد عبدالقادر حسين الطاهري، وإخوانه، وكافة آل الطاهري، بمديرية السوادية، محافظة البيضاء، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.
سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
