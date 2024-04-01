أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور قايد الشاذلي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور قايد الشاذليبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور/ قايد فرج الشاذلي البرطي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور عادل يحيى فرج الشاذلي البرطي، والى نجل الفقيد الاخ / محسن قايد فرج الشاذلي البرطي، وإخوانه وكافة آل الشاذلي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام ، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".