أخبار اليمن : أمطار غزيرة بصنعاء وتحذير عاجل للمواطنين

أمطار غزيرة بصنعاء وتحذير عاجل للمواطنينتشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان، الجميع من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة،

ودعت سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.

ونصحت مصلحة الدفاع المدني، المواطنين بإغلاق هواتفهم المحمولة والأجهزة الكهربائية في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار حفاظاً على سلامتهم من الصواعق الرعدية.

ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.