أخبار اليمن : منتخب الشباب يخسر أمام العراق ودياً

منتخب الشباب يخسر أمام العراق ودياًخسر المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما مساء الإثنين علی ملعب الفیحاء بمدینة البصرة.

سجل هدفي المباراة كرار جعفر في الدقيقة 65، وأيمن لؤي في الدقيقة 69.

وكان الأحمر اليمني قد تعادل إيجابياً في وديته الأولى أمام نظيره العراقي يوم الجمعة الماضي، 1-1، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة بتصفيات كأس آسيا لكرة القدم والتي تنطلق في 21 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب اليمن للشباب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المالدیف وتیمور الشرقیة واندنوسیا البلد المستضیف.