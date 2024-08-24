أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 40334

ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 40334ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40334، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية، اليوم السبت وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 93356 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 69 مواطنا، وإصابة 212 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

