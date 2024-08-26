أخبار اليمن : حملة أممية لوقف انتشار “جدري القرود”

حملة أممية لوقف انتشار “جدري القرود”أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خطة مدتها ستة أشهر للمساعدة في وقف تفشي جدري القردة، تشمل زيادة عدد الموظفين في البلدان المتضررة وتعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، ذكرت المنظمة، إنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من سبتمبر إلى فبراير من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الإفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "يمكن السيطرة على تفشي جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه".

وأضاف أن المنظمة "زادت من عدد موظفيها في البلدان المتضررة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية في منتصف أغسطس تفشي جدري القردة باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية.

