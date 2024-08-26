أخبار اليمن : منتخب الشباب يفوز على 22 مايو ودياً

منتخب الشباب يفوز على 22 مايو ودياًفاز المنتخب الوطني للشباب على فريق نادي 22 مايو بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة صنعاء.

سجل هدفي المباراة أنور الطريقي في الدقيقة 32، ومحمد البرواني في الدقيقة 87.

وكان الأحمر اليمني الشاب قد خاض مبارتين وديتين أمام نظيره العراقي انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما خسر الثانية بهدفين نظيفين.

وسيخوض منتخبنا الوطني مُبارتين وديتين أمام نظيره السعودي مطلع الشهر المقبل، استعداداً للمشاركة بتصفيات كأس آسيا 2024 لكرة القدم، في المجموعة السادسة التي تضم إلی جانب اليمن منتخبات المالدیف وتیمور الشرقیة واندنوسیا في أواخر سبتمبر.