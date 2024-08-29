أخبار اليمن : تعادل مخيب للشباب أمام 22 مايو

تعادل مخيب للشباب أمام 22 مايوقدم المنتخب الوطني للشباب أداءً مخيباً في مباراته أمام 22 مايو (2-2)، التى أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقیمه استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

سجل هدفي الشباب، محمد البرواني وعمر الكثيري في الدقيقتين 24 و50، بينما أحرز هدفي 22 مايو، أحمد ضبعان ومحمد هاشم في الدقيقتين 26 و39.

وكان الأحمر اليمني الشاب قد فاز في وديته الأولى أمام 22 مايو يوم الإثنين الماضي، 2-0، وتعادل سلبياً في الثانية، وخاض مبارتين وديتين أمام نظيره العراقي انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما خسر الثانية بهدفين نظيفين.

ويواصل شباب اليمن معسكره الإعدادي في صنعاء، حيث من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين قادمتين أمام نظيره السعودي يومي 13 و16 سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2024، ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلی جانب اليمن منتخبات المالدیف وتیمور الشرقیة واندنوسیا، خلال الفترة من 21 وحتی 29 سبتمبر المقبل.