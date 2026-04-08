نعرض لكم الان تفاصيل خبر القائم بالأعمال الأمريكي: التعاون بين واشنطن والقاهرة في قطاع الطاقة يعود بالنفع على الجميع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:17 صباحاً - سمر السيد_ أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانًا صحفيًا أوضحت فيه أن موافقة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) على تقديم تأمين ائتمان صادراتي يتجاوز 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي إلى مصر، يعزز أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى توظيف موارد وخبرات الطاقة الأمريكية لتوسيع أمن الطاقة بشكل متبادل للولايات المتحدة وشركائها.

وأوضح البيان أن هذا التفويض سيدعم شحنات الغاز الطبيعي المُسال إلى مصر بموجب اتفاقيات بين شركة هارتري بارتنرز (Hartree Partners) والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، وفي الوقت ذاته يدعم الوظائف الأمريكية وسلاسل الإمداد.

وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة، روبرت سيلفرمان: “عندما تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا في قطاع الطاقة، يستفيد الجميع. يحصل المصريون على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، بينما تدعم الشركات الأمريكية وظائف جيدة الأجر داخل الولايات المتحدة وتعزز ريادتها في سوق الطاقة العالمي”.

وأضاف جون جوفانوفيتش، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، أن التفويض يسخر موارد الطاقة الأمريكية لخدمة سوق حيوي، ويدعم المصدرين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى شريك قادر على المنافسة، كما يعمّق علاقة استراتيجية تؤمّن سلاسل الإمداد وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة الأمريكية.

ويُعد بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في الولايات المتحدة، حيث يدعم الوظائف الأمريكية من خلال تسهيل الصادرات عبر أدوات تمويلية تشمل تأمين ائتمان الصادرات، وضمانات القروض، والإقراض المباشر، بما يساعد الشركات الأمريكية على المنافسة عالميًا وتعزيز سلاسل الإمداد.

