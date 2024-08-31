أخبار اليمن : الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

الاحتلال يواصل عدوانه على جنينواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي إلى جانب اقتحامات ومواجهات في مناطق بالخليل وقلقيلية وطوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا مشددا على مدينة جنين والمخيم بعد أن دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، في الوقت الذي انتشر فيه قناصتها على أسطح المنازل واستمر التيار الكهربائي في الانقطاع عن أجزاء واسعة من المخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حظرا للتجول في المخيم، ونكلت بالفلسطينيين بعد أن احتجزت عددا من الشبان والأطفال، فيما أجبرت عائلات على مغادرة منازلها وحولتها لثكنات عسكرية.

على الصعيد ذاته، شهد الحي الشرقي في مدينة جنين تدميرا كبيرا أدى لتغيير معالمه، بعد تجريف الاحتلال الشوارع والبنية التحتية وأجزاء من المنازل.

وفي تعليق له، أكد كمال أبو الرب محافظ جنين على أن الاحتلال يحاول أن يقسم مدينة جنين والمخيم بحيث يصعب التنقل بينها، حيث يفرض على أجزاء منها حظر التجول، ويحاصر أجزاء أخرى، ويحول أخرى إلى مناطق عسكرية وثكنات يتمركز فيها قواته.

ونبه إلى أن المعاناة جراء نقص المياه تزداد في جنين بشكل عام في ظل توسع العدوان الإسرائيلي على المدينة لليوم الرابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي بالمدينة، حذر الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي من أن احتياطي الوقود الخاص بمولدات الكهرباء في المستشفى يشارف على النفاد، مشيرا إلى أن الكهرباء قطعت عن المستشفى منذ اليوم الأول للعدوان بسبب تدمير المحولات ما اضطرهم إلى تشغيل المولدات الاحتياطية العاملة بالوقود.

بالتزامن مع ذلك، تستمر قوات الاحتلال بفرض حصار على مستشفى ابن سينا، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه.

ويأتي توسع العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية في وقت يواصل فيه الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن 40691 شهيداً، و94060 مصاباً، في حصيلة غير نهائية، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.