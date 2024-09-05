أخبار اليمن : صنعاء.. تخفيض قيمة المخالفات المرورية والإعفاء من الرسوم

صنعاء.. تخفيض قيمة المخالفات المرورية والإعفاء من الرسوموجه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الإدارة العامة للمرور بتمديد قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير "كرت الملكية" لمدة ستين يوماً.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه سيكتفى باحتساب مبلغ ألف ريال فقط عن كل مخالفة مرورية مرتكبة من قبل شهر مايو 2022م، وسيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.

وأكدت أن القرار يأتي بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومراعاة من قبل وزير الداخلية لظروف المواطنين، وحرصاً منه على أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة لتخفيف معاناتهم.

وفي هذا السياق دعت شرطة المرور المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة وزير الداخلية والإسراع في تصحيح أوضاعهم عن طريق الحضور للإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للمرور، أو بواسطة منصة e-sadad الالكترونية والبنوك وشركات ومحلات الصرافة والمحافظ الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد في المحافظات الحرة.

وأكدت أنه سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بعد غدٍ السبت الرابع من ربيع الأول 1446هـ، الموافق السابع من سبتمبر الجاري 2024م .. معبرة عن تقديرها لقيادة وزارة الداخلية على المبادرة الإنسانية لمراعاة معاناة المواطن وظروفهم الصعبة.