أخبار اليمن : صنعاء.. تخفيض 30% من قيمة استهلاك المياه المنزلية

صنعاء.. تخفيض 30% من قيمة استهلاك المياه المنزليةأعلنت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي عن تخفيض 30 بالمائة من قيمة استهلاك المياه المنزلية وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وأوضح رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فواز قيران، أن قرار التخفيض الذي يشمل شهر ربيع الأول الحالي، يستهدف فروع المؤسسة في متنه، مناخة، الجوف، ريمة.

وأشار إلى أن القرار يأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف وإنطلاقاً من استشعار المؤسسة وفروعها بالمسؤولية، لمراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل تداعيات العدوان والحصار.

بدوره أكد مدير فرع المؤسسة في متنه المهندس فؤاد المعدني أن المؤسسة أقرت تخفيض ما نسبته 30 بالمائة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي وتنفيذاً لتوجيهات قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ومحافظة صنعاء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.