أخبار اليمن : مظاهرات بمدن وعواصم عربية تنديدا بالعدوان على غزة

مظاهرات بمدن وعواصم عربية تنديدا بالعدوان على غزةشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة السويدية ستوكهولم، ومدينة ميلان الإيطالية، ولاهاي الهولندية، وزيوريخ السويسرية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وأودنسي وآرهوس في الدنمارك والعاصمة كوبنهاغن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية .

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني .

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ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.