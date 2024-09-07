أخبار اليمن : ناشئو اليمن يغادرون بطولة غرب آسيا

ناشئو اليمن يغادرون بطولة غرب آسياشهدت بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تطورات دراماتيكية أدت إلى خروج المنتخب اليمني للناشئين من المنافسة.

وبعد قرار شطب نتائج منتخبي العراق والبحرين، حسمت منتخبات الأردن وسوريا وفلسطين والسعودية بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتسببت قرارات الاتحاد الأخيرة، والتي شملت إخضاع لاعبين من كل منتخب لفحص الرنين المغناطيسي، واستبعاد لاعبين من منتخبي البحرين والعراق بتغيرات كبيرة في حسابات التأهل.

وبينما أكدت الفحوصات صحة أعمار لاعبي منتخبنا، فإن الخسارة أمام السعودية بنتيجة 3-1، رغم الفوز على عمان 3-1 في الجولة الأولى، كانت كافية لحرمان ناشئو اليمن من التأهل إلى الدور التالي.

وعلى إثر ذلك حسم منتخب السعودية صدارة المجموعة الثانية بفارق هدف وحيد عن اليمن، ليتأهل إلى جانب الأردن وسوريا وفلسطين.

وشهدت مباراة الأحمر اليمني الصغير أمام السعودية حرمان لاعبينا عمر باقري وعلي دليو من المشاركة بحجة إعادة الفحوصات، وهو ما دفع بعثة منتخبنا في عمان للمطالبة بإعادة المباراة بعد أن أثبتت الفخوصات عدم تجاوز لاعبينا للسن القانوني.