أخبار اليمن : تحذير من الأرصاد لسكان 10 محافظات

تحذير من الأرصاد لسكان 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة، وغرب كلٍ من ذمار، صنعاء، صعدة وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج، البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الكدن ـ الحديدة: 18.9ملم، المحويت: 0.8، الزهرة ـ الحديدة: 0.8ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز والحديدة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.