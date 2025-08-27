أخبار اليمن : 18489 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

18489 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبرقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 18489 طالباً استشهدوا و28854 أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عدد الطلاب الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 18.346، والذين أصيبوا إلى 27.884، فيما استشهد في الضفة الغربية 143 طالباً، وأصيب 970 آخرون، إضافة إلى اعتقال 740 في غزة. 970 معلماً وإدارياً استشهدوا وأصيب 4.533 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 199 في الضفة وحدها".

ولفتت الوزارة إلى أن "160 مدرسة حكومية دُمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة أونروا للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي. أما في الضفة الغربية، فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، وثماني جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى أن دوام الجامعات اعتمد إلكترونياً بسبب الظروف الراهنة".