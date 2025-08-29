أخبار اليمن : غوتيريش: الموت والدمار في غزة لا مثيل له

غوتيريش: الموت والدمار في غزة لا مثيل لهقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن مستويات الموت والدمار في غزة ليس لها مثيل في الأزمنة الأخيرة، محذراً من العواقب المدمرة لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وشدد الأمين العام في تصريح صحفي، اليوم، على ضرورة عدم استخدام تجويع المدنيين كوسيلة في الحرب، وعلى ضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف غوتيريش: "لا مجال لمزيد من الأعذار ولا العراقيل ولا الأكاذيب"، مؤكداً أن المدنيين في غزة يواجهون مرة أخرى تصعيدا مميتا آخر.

وذكر أن الخطوات الأولية التي اتخذتها إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة تشير إلى مرحلة جديدة وخطيرة.

وتطرق إلى القصف الإسرائيلي المتكرر، بما في ذلك على مستشفى ناصر في خان يونس أوائل هذا الأسبوع.

وقال: "هجوم يتبعه آخر، يقتل مدنيين منهم عاملون في المجال الطبي وصحفيون يقومون بعملهم الأساسي، كل هذا تحت أنظار العالم".

وأضاف: إن هذه الهجمات جزء من سجل لا ينتهي من الفظائع، وشدد على ضرورة تحقيق المساءلة.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن العمليات العسكرية وعنف المستوطنين والهدم والسياسات التمييزية، أمور تؤدي إلى النزوح وتُعمق عوامل الضعف. وأضاف: إن التوسيع المستمر للمستوطنات يمزق أوصال المجتمعات ويقطع سبل الوصول إلى الموارد الحيوية.