أخبار اليمن : 283 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

283 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةوصل 59 شهيداً و224 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 11178 شهيداً و47449 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63 ألفاً و25 شهيداً و159 ألفاً و400 مصاب.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 23 شهيداً، وأكثر من 182 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2203 شهداء، وأكثر من 16228 مصاباً.

كما لفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.