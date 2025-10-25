أخبار اليمن : تحذير من أمطار متفرقة وأجواء باردة

تحذير من أمطار متفرقة وأجواء باردةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، عمران والحديدة وغرب كل من صعدة وصنعاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وإب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 10 درجات مئوية.

بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.