شقيق شيرين عبدالوهاب يشن هجوما حادا على بسمة وهبة أثار محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا واسعا بعد هجومه الحاد على الإعلامية بسمة وهبة متهما إقرأ المزيد

أثار محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا واسعا بعد هجومه الحاد على الإعلامية بسمة وهبة، متهمًا إياها باستضافة طليق شقيقته خلال شهر رمضان بهدف الإساءة لها، في وقت يتصاعد فيه الحديث حول الحالة الصحية والنفسية للمطربة المصرية.

كتب محمد عبدالوهاب عبر حسابه في "فيسبوك" منتقدًا بسمة وهبة، قائلًا: الأستاذة بسمة وهبة.. يا ريت حضرتك متعمليش بتحبيها قوي كده، دانتي جيبتي طليقها مخصوص في رمضان علشان تقطعوا فيها، ولما البرنامج اتوقف كنتي بتطلعي لايف على إنستغرام وتتصلي بيه وبرضه تقطعي فيها.

واعتبر أن ما حدث يتنافى مع المهنية الإعلامية، خاصة بعد تصريحات طليق شيرين خلال البرنامج، حيث قال: مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك لما واحد يقولك أنا علّيت سعر شيرين بره مصر وتعدّيها عادي؟ وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا.

وأضاف أن شيرين عبدالوهاب صاحبة تاريخ فني كبير، ووقفت على أكبر مسارح الوطن العربي مثل قرطاج وجرش وهلا فبراير وليالي دبي وسوق واقف وأوبرا عُمان، فضلًا عن إحيائها حفلات في أوروبا وأمريكا، قبل أن يعرفها طليقها من الأساس، مختتمًا حديثه: ده مركبش طيارة غير مع شيرين.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد انفعلت على الهواء خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، متحدثة عن الحالة الصعبة التي تمر بها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وأكدت بسمة وهبة أن شيرين لا تحتاج إلى أصدقاء بقدر احتياجها إلى شخص من أسرتها يكون حريصًا عليها، مشيرة إلى أن ابتعاد بناتها عنها وإقامتهن مع والدهن زاد من شعورها بالوحدة وعدم الاستقرار الصحي.

وتساءلت بسمة وهبة خلال الحلقة "مين يحميها؟"، معربة عن خشيتها من تعرض شيرين للاستغلال أو النصب في ظل غياب الدعم العائلي.

ووجهت بسمة وهبة رسالة مباشرة للجمهور مطالبة بعدم تداول صور شيرين عبدالوهاب في حالتها الصحية الصعبة أو التركيز على زيادة وزنها، مؤكدة ضرورة مراعاة الجانب الإنساني قبل أي شيء، ومشددة على حبها الكبير لشيرين وقلقها عليها.