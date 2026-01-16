ويجز يفاجئ جمهوره معلنًا زواجه أعلن مطرب الراب ويجز اليوم الجمعة 16 يناير زواجه من فتاة تعمد إخفاء ملامحها وادعى البعض أنها من خارج الوسط ال إقرأ المزيد

أعلن مطرب الراب ويجز اليوم الجمعة 16 يناير زواجه من فتاة تعمد إخفاء ملامحها، وادعى البعض أنها من خارج الوسط الفني، ليضع حدًا للشائعات التي ربطته بعدد كبير من نجمات جيل الشباب في الدراما المصرية.

وكتب ويجز عبر حسابه بموقع إنستغرام: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، لكنه لم يُظهر وجه عروسه، في إشارة إلى حرصه على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأنظار.

وسبق أن كشف مؤدي الراب ويجز عن حقيقة ارتباطه عاطفيًا بإحدى نجمات الوسط الفني، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام: «شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة.. كله بيماركت يا باشا.. ويجز قاعد في البيت».