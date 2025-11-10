أخبار اليمن : صورة مُرعبة.. ما تفعله التكنولوجيا بالرقبة

صورة مُرعبة.. ما تفعله التكنولوجيا بالرقبةمع انشغال كثيرين بهواتفهم الذكية لأكثر من 6 ساعات يومياً، حذّر خبراء الأمراض الجلدية من ظاهرة باتت شائعة حتى بين الشباب، يُطلق عليها اسم "رقبة التكنولوجيا"، وتشير إلى التجاعيد وترهّل الجلد في الرقبة الناتج عن الميل المتكرر للرأس أثناء استخدام الأجهزة الرقمية.

وقالت الدكتورة هيلين هي، المديرة المشاركة لمركز متخصص بصحة الجلد، إن "بشرة الرقبة أرق وأكثر حساسية من باقي أجزاء الجسم، لذا مع التقدم في العمر تصبح أكثر عرضة للتجاعيد والخطوط. لاحظنا تزايداً في مرضى يشعرون بالقلق من ترهل وتجاعيد الرقبة حتى في أعمار أصغر".

وأوضح الدكتور جاكوب بير، طبيب الأمراض الجلدية في فلوريدا، أن "العلامات تختلف باختلاف العمر، فالمراهقون والبالغون في منتصف العمر يظهرون خطوطاً أمامية أعمق نتيجة الجمع بين أضرار الشمس وثني الرقبة للنظر إلى الأجهزة".

كيف يمكن الوقاية من "رقبة التكنولوجيا"؟

يشدد الخبراء على وضعية الجسم الصحيحة، من خلال رفع الشاشة إلى مستوى العين لتقليل الميل للأمام، ما يخفف من توتر العضلات ويحمي الجلد، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

كما يُوصى بالعناية اليومية بالرقبة باستخدام منظف لطيف، ومرطب، وواقي شمس، إلى جانب مكونات فعّالة مثل الريتينويدات، الببتيدات، حمض الهيالورونيك، ومضادات الأكسدة (فيتامين C وE).

وأكد بير أهمية وضع واقي الشمس على الرقبة بانتظام، قائلاً: "نلاحظ كثيراً أن المرضى ينسون الرقبة عند وضع الواقي، رغم حرصهم على الوجه. استخدموا عامل حماية 30 أو أكثر".

وبالإضافة إلى العناية المنزلية، توجد إجراءات طبية في العيادة تساعد على منع تفاقم خطوط الرقبة وتحسين مظهرها.