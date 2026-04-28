النفط يواصل الارتفاع
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء مع تعثر وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 45 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 108.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 2.8 بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من أبريل. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.
وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولار بعد أن ارتفع 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
