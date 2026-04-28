أخبار اليمن : اكتشاف خبز عمره 2000 عام

اكتشاف خبز عمره 2000 عام
في اكتشاف أثري نادر، عثر علماء الآثار في سويسرا على قطعة خبز روماني متفحمة يُقدّر عمرها بنحو 2000 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب في موقع فيندونيـسا الأثري في بلدة وينديش، أحد أهم المواقع العسكرية الرومانية في البلاد.
وجاء هذا الاكتشاف نتيجة مسح روتيني أُجري في أغسطس 2025 تمهيداً لمشروع سكني في المنطقة، حيث قادت أعمال الحفر إلى الكشف عن بقايا معسكر روماني يُعتقد أنه أقدم معسكر عسكري تم اكتشافه في موقع فيندونيـسا، وهو موقع ذو أهمية وطنية لاحتوائه على آثار رومانية واسعة النطاق.
ويُعد الموقع من أكثر المواقع الأثرية التي خضعت للتنقيب في سويسرا على مدار أكثر من قرن، حيث أسفرت الحفريات المتكررة عن العثور على مجموعة كبيرة من اللقى المرتبطة بالحياة العسكرية الرومانية.
وقد نُقلت الكتلة إلى مختبر الترميم التابع لقسم الآثار في الكانتون، حيث خضعت للفحص الدقيق وإزالة الطبقات الترابية عنها.
وبحسب أخصائي في علم الآثار النباتية من قسم العلوم الطبيعية والتكاملية في جامعة بازل، فإن القطعة يُرجّح أنها رغيف خبز مسطح يبلغ سمكه نحو 1.18 بوصة وقطره 3.94 بوصة.
