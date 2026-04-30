حمل الان ..تردد قناة شو تي في على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 12:33 مساءً - تعمل قناة شو تي في على جذب المشاهدين لتنوع محتواها الذي يجمع بين الدراما والبرامج والأفلام علي مدار اليوم التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتحرص القناة على التحديث المستمر للتردد لضمان أعلى جودة للمشاهدين لذلك يبحث عنها الكثير .

التردد الجديد لقناة شو تي في على النايل سات

التردد : 12209

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي (v)

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

خطوات تنزيل قناة شو تي في