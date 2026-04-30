حمل الان ..تردد قناة شو تي في على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 12:33 مساءً - تعمل قناة شو تي في على جذب المشاهدين لتنوع محتواها الذي يجمع بين الدراما والبرامج والأفلام علي مدار اليوم التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتحرص القناة على التحديث المستمر للتردد لضمان أعلى جودة للمشاهدين لذلك يبحث عنها الكثير .
التردد الجديد لقناة شو تي في على النايل سات
- التردد : 12209
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : عمودي (v)
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
خطوات تنزيل قناة شو تي في
- ندخل على القائمة (menu) من الريموت.
- نختار التركيب.
- ثم ندخل علي البحث اليدوي.
- نختار القمر الصناعي نايل سات.
- نضغط علي أضافة تردد جديد.
- نكتب بيانات تردد القناة (التردد - الاستقطاب - معدل الترميز).
- ثم نضغط علي بحث search.
- وعند ظهور القناة نضغط علي save.