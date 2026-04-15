أخبار اليمن : الموت يغيّب الفنان اليمني عبدالرحمن الحداد

الموت يغيّب الفنان اليمني عبدالرحمن الحدادغيّب الموت الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد، يوم أمس، عن عمر ناهز 76 عاماً، تاركاً وراءه صدمةً كبيرةً في الوسط الفني ولدى محبيه.

وأعلنت ابنته الفنانة رنا هذا الخبر الحزين على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة: "إنتقل إلى رحمة الله والدي الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله الحداد، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يعصم الله قلوبنا في هذا المصاب الكبير".

وقد نعى عدد من نجوم الفن والإعلام في اليمن، الراحل الحداد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبّرين عن بالغ حزنهم برحيل قامة فنية وإعلامية كبيرة جمعت بين رصانة الخبر وعذوبة الوتر، تاركًا خلفه إرثاً فنياً وفكرياً سيبقى خالداً في الذاكرة اليمنية.

وولد الحداد في الـ13 من مارس 1950، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ودرس الإعلام في العراق، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، ليصبح كأحد الأصوات اليمنية المميزة.

وعُرف الراحل بأغانيه الوطنية التي ارتبطت في ذاكرة اليمنيين، ومن أبرزها "جميل انت يا وطني"، التي عبّرت عن وحدة الارض اليمنية من الغيضة إلى ردفان ومن صنعاء الى عدن. وله أغاني وطنية اخرى، كان لها صدى في الساحة اليمنية وما تزال حاضرة، كأغنية، "وحدة وبالوحدة لنا النصر مضمون"، و"مبروك يا يمنا السعيد"، كما تميز بتقديم مختلف الألوان الغنائية، ونجح في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة داخل اليمن وخارجها.