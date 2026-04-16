أخبار اليمن : الأمم المتحدة: استهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان جريمة حرب

الأمم المتحدة: استهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان جريمة حربأعرب المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، عن صدمته إزاء تقارير تفيد استشهاد أربعة من العاملين في المجال الصحي وإصابة آخرين، جراء غارات "إسرائيلية" متتالية استهدفت سيارات إسعاف كانت تستجيب لغارة جوية أولية في بلدة ميفدون جنوبي لبنان.

وشدد المكتب، في تدوينة على منصة إكس، على ضرورة احترام وحماية الطواقم الطبية المكلّفة حصراً بمهام طبية في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استهداف المدنيين عمدًا يُعد جريمة حرب، مشددًا على أن المساءلة عن هذه الانتهاكات أمر أساسي.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.