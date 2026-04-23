الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والريان يلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 08:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب «أحمد بن علي» في الدوحة، حيث يلتقي الريان القطري مع الشباب السعودي مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2026، في نهائي بطولة دوري أبطال الخليج، في مواجهة تحمل طابعًا حاسمًا بين فريقين يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخهما القاري.

يدخل الريان القطري المباراة بطموح تحقيق إنجاز غير مسبوق، إذ يطمح لحصد أول ألقابه في البطولة بعد مشوار مميز أظهر خلاله قوة هجومية واضحة. ويعتمد الفريق على مجموعة من العناصر المؤثرة، التي ساهمت في وصوله إلى النهائي لأول مرة، بعدما قدم مستويات قوية منذ دور المجموعات، وتجاوز منافسيه بثقة حتى بلغ هذه المرحلة الحاسمة.

في المقابل، يخوض الشباب السعودي اللقاء بهدف استعادة أمجاده في البطولة الخليجية، حيث يمتلك تاريخًا جيدًا فيها ويسعى لإضافة لقب جديد إلى خزائنه. ورغم بعض التذبذب في الأداء خلال دور المجموعات، إلا أن الفريق أظهر شخصية قوية في الأدوار الإقصائية، ما يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب.

وتحمل هذه النسخة من البطولة أهمية خاصة، خاصة مع النظام الجديد الذي أضفى مزيدًا من الحماس والتنافس بين الأندية المشاركة، وهو ما انعكس على مستوى المباريات حتى الوصول إلى النهائي.

موعد مباراة الريان ضد الشباب

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة لمتابعة هذا النهائي الخليجي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الريان

تُنقل المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الخليجية، من بينها قنوات الكأس، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات أخرى تقدم تغطية شاملة للحدث، مع استوديوهات تحليلية تسبق وتلي اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب والريان عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال التطبيقات الرسمية التابعة للقنوات الناقلة، مثل تطبيق "Awan" أو المنصات الرقمية لقنوات الكأس وأبوظبي الرياضية، والتي تتيح مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة.