أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي محمد شاهر القرشي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي محمد شاهر القرشيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي الكبير الأستاذ محمد شاهر حسن القرشي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس تحرير صحيفة الميثاق الأسبق، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر عام 1982م، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المتميزة والثرية في مجال الإعلام والثقافة والإدارة، طوال مسيرته العملية التي تميزت بالتفاني والإخلاص لمبادئ وقيم الثورة اليمنية (سبتمبر- اكتوبر- نوفمير) ومكتسبات الجمهورية والوحدة حيث تولى عددا من المناصب في مجال الإعلام كان اخرها رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر ووكيل وزارة الإعلام.

منوها إلى أن الفقيد الراحل جسّد بموروثه الفكرى والمعرفي أنموذجاً فريداً للمثقف المشبّع بهموم وقضايا وطنه وأمته العربية والاسلامية، والسياسي المنفتح على مختلف التوجهات والتيارات الفكرية، والصحافي المسكون بالموضوعية والدقة والمسئولية الاخلاقية والمهنية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقي الفقيد عادل شاهر حسن القرشي وباسل شاهر حسن القرشي وإلى أولاد الفقيد خالد وطاهر وأحمد محمد شاهر حسن القرشي، والتعزية موصولة إلى الأستاذ راسل عمر القرشي نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق، وإلى كافة آل القرشي بمحافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"