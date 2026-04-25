أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى72585

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى72585ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت، إلى 72,585 شهيدًا و172,370 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 17 شهيدًا، منهم 13 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 32 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 809، وإجمالي الإصابات 2,267، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 761.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

