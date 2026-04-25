أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يرافقها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، شرق الحديدة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة ومرتفعـات محافظات الضالع، لحج، البيضاء، غرب كل من مأرب والجوف.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأماكن والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

