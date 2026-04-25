أخبار اليمن : "يمن موبايل" توزع أرباح 2025 بنسبة 42%

"يمن موبايل" توزع أرباح 2025 بنسبة 42%أعلنت شركة "يمن موبايل" اليوم في العاصمة صنعاء عن توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 42 بالمائة بواقع 210 ريال للسهم الواحد.

جاء في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس المهدي، بجهود شركة يمن موبايل في الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين وقدرتها التنافسية المتنامية في سوق الاتصالات رغم الأعباء التي تتحمّلها جراء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد حرص الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين، وقدرتها على حضورها الفاعل وأداء مسؤولياتها الوطنية في كافة الظروف، مشيرًا إلى حرص قيادة الوزارة على دعم قطاع الاتصالات من منطلق المسؤولية والدور الوطني مهما عظمت التحديات والتضحيات، وتعزيز خيار الصمود والعمل والبناء لتحقيق النتائج الملموسة.

وأوضح، أن وزارة الاتصالات تعمل على دعم الجهود التي تسهم في التحديث والتطوير والتوسع، ومساندة القطاع الخاص بكل ما يعينهم على تطوير خدماتهم ومواكبتهم لاحتياجات السوق والذي ينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل إيجابي.

ولفت الوزير المهدي إلى أن السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال المراحل الماضية، تترجم توجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، خاصة الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال، والتسهيلات المقدمة لهم والتي كان لها الأثر البالغ في الحفاظ على خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

فيما اعتبر القائم بأعمال وزير الاقتصادي والصناعة والاستثمار البشيري، شركة يمن موبايل من الشركات المساهمة والرائدة في البلاد.

وأعرب عن الأمل في أن تحذو شركات الهاتف النقال حذو شركة يمن موبايل في مجالات التطوير الفني والإداري والتحديث والحوكمة، مؤكدًا أن "يمن موبايل"، أصبحت أنمودجاً في قطاع الاتصالات يحقق مع كل عام مكانة متقدمة وتنامي يستحق التقدير.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عبدالخالق الحسام، عن أرباح العام الماضي التي ستوزعها الشركة على مساهميها بواقع 42 بالمائة.

ولفت إلى أن عدد المشتركين في خدمات الشركة وصل هذا العام إلى 14 مليون مشترك في مؤشر يعكس قوة حضورها ومكانتها في السوق اليمنية ويُجسّد ثقة المشتركين بخدماتها.

وذكر الحسام أن الشركة خلال العام السابق عملت على التوسع في نشر شبكة الجيل الرابع، بالتوازي مع تطوير الشبكة القائمة على تعزيز كفاءتها بما يلبي الطلب المتزايد ويخدم المشتركين، وفق إستراتيجية الشركة ومستقبلها من خلال دعم الحوكمة وترتيب الأولويات وتوضيح الأدوار ومساندة الإدارة التنفيذية في أداء مسؤولياتها.

وبين أن الشركة تعمل على التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات وقنوات الخدمة الرقمية والاهتمام بتنمية الكفاءات البشرية من خلال التدريب وتوسيع فرص التعليم وتحسين بيئة العمل.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع، أن الشركة عملت على التطوير الفني والحفاظ على استقرار التشغيل في بيئة فنية تُدير فيها الشركة شبكتين "CDMA القائمة، وشبكة الجيل الرابع" التي تتوسع وتتطور بصورة مستمرة، ما يضاعف المسؤولية التشغيلية التي لا يقتصر على تطوير بيئة حديثة بل يمتد للحفاظ على كفاءة بيئة قائمة تخدم شريحة واسعة من المشتركين.

وأشار إلى أن التحديث التقني مثل أيضاً في تقنية VOLTE مساراً مهماً في مشروع التطوير خلال العام بوصفها جزءاً من توجه أوسع لتحسين جودة الاتصالات الصوتي وتعزيز كفاءة البيئة الفنية الداعمة للخدمة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة اكتمال النصاب لكبار المساهمين في الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة وفقاً للقانون.

