قبل نهائي آسيا.. الصبحان يتوقع سيناريو حاسم للأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 08:23 مساءً - في أجواء مشحونة بالترقب قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، برزت رسالة الناقد الرياضي حسن الصبحان كواحدة من أبرز التعليقات التي سبقت المواجهة المرتقبة بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا، حيث سلط الضوء على جانب قد يكون حاسمًا في تحديد بطل القارة.

الصبحان يطالب الأهلي بتجهيز إيفان توني نفسيًا قبل النهائي الآسيوي

شدد حسن الصبحان على أهمية تهيئة المهاجم إيفان توني من الناحية النفسية، مؤكدًا أن النهائيات الكبرى تحتاج إلى تركيز ذهني عالي لا يقل أهمية عن الجاهزية البدنية والفنية، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللاعب قد يكون أمام لحظة فارقة في مسيرته، ما يتطلب دعمه نفسيًا للتعامل مع ضغط المباراة بأفضل شكل ممكن.

توقعات باحتساب ركلة جزاء حاسمة في نهائي دوري أبطال آسيا

أشار الصبحان إلى سيناريو محتمل يتمثل في احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال اللقاء، معتبرًا أن مثل هذه اللحظات كثيرًا ما تحسم البطولات، وأضاف أن توني قد يكون المسؤول عن تنفيذ "أغلى ركلة جزاء في مشواره"، في إشارة إلى حجم المسؤولية التي قد تقع على عاتقه في مباراة بهذا الحجم.

رسالة الصبحان تؤكد دور العامل النفسي في حسم البطولات

تعكس تصريحات الصبحان إدراكًا عميقًا لأهمية العامل النفسي في المباريات النهائية، حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دورًا كبيرًا في تحديد النتيجة، وتضع هذه الرسالة إدارة الأهلي أمام ضرورة الاهتمام بالجوانب الذهنية للاعبين، خاصة في مواجهة قد تُحسم بلقطة واحدة تصنع الفارق وتمنح اللقب.