أخبار اليمن : استعدّوا للعاصفة.. واحذروا السيول

استعدّوا للعاصفة.. واحذروا السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظـات تعز، إب، ذمار، حجة، ريمة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، المحويت، صعدة، البيضاء، أبين، الضالع، لحج، الحديدة وسهل تهامة.
وأنذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
كما أنذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
