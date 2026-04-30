أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72601

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72601ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 72 ألفا و601 شهيد، و172 ألفا و419 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، باستقبال مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، جرى انتشال جثمان أحدهما من تحت الأنقاض، وثمانية مصابين.

كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 824، وإجمالي الإصابات إلى 2316، بينما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض 764.

ورغم مرور نحو ستة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق السكان وتعميق الأزمة الإنسانية، دون أن تنجح الدعوات الدولية في وقف آلة الحرب التي تستهدف كل ما تبقى من ملامح الحياة في القطاع.