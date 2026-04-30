بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 46.31 نقطة بنسبة 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 8860.36 نقطة.

وتم تداول 457.10 مليون سهم عبر 30530 صفقة نقدية بقيمة 108.4 مليون دينار كويتي (نحو 331.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30.96 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 8570.60 نقطة، من خلال تداول 289.08 مليون سهم عبر 15941 صفقة نقدية بقيمة 42.10 مليون دينار (نحو 128.8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 51.99 نقطة بنسبة 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 9381.81 نقطة، من خلال تداول 167.2 مليون سهم عبر 14589 صفقة بقيمة 66.3 مليون دينار (نحو 202.8 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 2.67 نقطة بنسبة 0.03 في المئة، ليبلغ 9361.16 مستوى نقطة من خلال تداول 234.9 مليون سهم عبر 12221 صفقة نقدية بقيمة 33.16 مليون دينار (نحو 101.4 مليون دولار).