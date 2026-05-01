أخبار اليمن : الذخائر المنفجرة.. خطر يهدد الفلسطينيين

الذخائر المنفجرة.. خطر يهدد الفلسطينيينحذّرت الأمم المتحدة من أن التلوث بالذخائر المتفجرة يحرم المجتمع الفلسطيني من فرصة إعادة البناء في الأرض المحتلة.

وأوضح جوليوس ديرك فان دير رئيس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) في الأرض الفلسطينية للصحفيين عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، أن وجود الذخائر المتفجرة يزيد الوضع سوءا في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه منذ أكتوبر 2023، قتل أو أصيب أكثر من 1200 شخص جراء الذخائر المتفجرة، "أي ما يعادل ضحية واحدة في كل يوم".

وأضاف أنه "من بين جميع الحوادث التي تمكنا من التحقق منها والحصول على معلومات إضافية بشأنها، نجد أن ما يقرب من نصف الضحايا هم من الأطفال، وهذه الحالات هي فقط تلك التي وصلتنا أنباء عنها وعلمنا بوقوعها"، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع بدقة، إذ توجد حالات عديدة لم يتم الإبلاغ عنها.

وحذر المسؤول الأممي من أن التلوث بالذخائر المتفجرة يعيق الاستجابة الإنسانية، ويحول دون تمكن المجتمعات المحلية من ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، مردفا : "لا تستطيع العائلات العودة بأمان إلى مساكنها الأصلية للبدء في إعادة بناء حياتها دون أن يحدق بها خطر العثور على ذخائر متفجرة وسط الركام.. كما لا يستطيع المزارعون زراعة محاصيلهم بأمان لتوفير الغذاء لمجتمعاتهم واستعادة سبل عيشهم".

وأشار إلى أنه رغم عدم التمكن بعد من إجراء مسح شامل، إلا أن جميع جهود إزالة الذخائر المتفجرة تشير إلى وجود كثافة عالية جدا من التلوث بتلك المواد، وذلك بالنظر إلى صغر المساحة الجغرافية لقطاع غزة، مبينا أنهم تمكنوا بالفعل من تحديد ما يقرب من 1000 جسم خطير خلال المهام التي طلب تنفيذها من قبل الشركاء في المجال الإنساني، ومنوها إلى أن هذا الرقم يعادل العثور على عبوة متفجرة في كل 600 متر داخل مساحة غزة الجغرافية الصغيرة.