أخبار اليمن : ارتفاعُ عدد ضحايا العدوان على لبنان

ارتفاعُ عدد ضحايا العدوان على لبنان
أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث سجلت 32 شهيداً 74 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إن "إجمالي عدد الشهداء منذ الثاني من مارس الماضي ارتفع إلى 2618، والجرحى إلى 8094".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات استهدفت عدة مناطق.
كما تعرضت عدة مناطق جنوبي البلاد، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية وغارات جوية.
وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، وفق أحدث معطيات رسمية.
