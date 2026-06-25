الذهب بأدنى مستوى في 7 أشهر

الذهب بأدنى مستوى في 7 أشهرانخفض ⁠الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر، متأثرًا بصعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمائة إلى 4006.29 دولار للأوقية مسجلًا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ثلاثة بالمائة إلى 4023.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار، مما ⁠زاد من كلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية خمسة ​بالمائة إلى 58.96 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر ​كانون الأول 2025. وتراجع البلاتين أربعة بالمائة إلى 1586.55 دولار، ونزل البلاديوم 5.2 بالمائة إلى 1173.23 دولار.