أخبار اليمن : إعلان رسمي.. فنان عربي شهير يعلن توبته

مفاجأة.. فنان عربي شهير يعلن توبتهأعلن الفنان المصري أحمد سعد "توبته" على حد تعبيره، عن بعض المظاهر والتصرفات التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال بث مباشر ظهر فيه وهو يحلق شعره ولحيته.

وفي تفاصيل ما قاله: "خلاص تُبت عن أي حاجة غريبة، ومش هعمل أي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه".

وأوضح سعد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شخصية ورغبة في الابتعاد عن كل ما قد يسبب انزعاجاً لجمهوره، مؤكداً أنه يقدّر آراء محبيه ويسعى إلى الحفاظ على العلاقة التي تجمعه بهم.

وخلال حديثه، أشار إلى أنه أصبح أكثر اقتناعاً بأهمية مراعاة قيم المجتمع وعاداته، لافتاً إلى أن الالتزام بالأعراف الاجتماعية لا يقل أهمية عن الحرص على عدم تجاوز الحدود الدينية أو الأخلاقية.