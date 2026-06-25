أخبار اليمن : قطر تودّع المونديال وتأهل سويسرا وكندا

قطر تودّع المونديال وتأهل سويسرا وكنداتأهلت سويسرا وكندا إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026، بينما ودّعت قطر البطولة عقب خسارتها أمام البوسنة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الأربعاء.

وفي فانكوفر، فازت سويسرا على كندا بهدفي فارغاس ومانزامبي مقابل هدف بروميس لتتأهلا سوياً إلى الدور الثاني، إذ تتصدر الأولى المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما حلت صاحبة الضيافة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بمدينة سياتل الأمريكية، تغلبت البوسنة والهرسك على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف عبر ألايبيغوفيتش وسلطان البريك بالخطأ في مرماه وماهميتش، مقابل هدف حسن الهيدوس.

وحلت البوسنة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط لكن بفارق الأهداف عن كندا الوصيفة، بينما ودعت قطر المنافسة بعد حلولها أخيرة في المجموعة الثانية بنقطة واحدة.