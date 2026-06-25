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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 1.09 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8710.75 نقطة وتم تداول 279.2 مليون سهم عبر 20682 صفقة نقدية بقيمة 83.4 مليون دينار كويتي (256 مليون دولار). بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 1.09 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8710.75 نقطة وتم تداول 279.2 مليون سهم عبر 20682 صفقة نقدية بقيمة 83.4 مليون دينار كويتي (256 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72.16 نقطة بنسبة بلغت 0.83 في المئة ليبلغ مستوى 8791.16 نقطة من خلال تداول 123.3 مليون سهم عبر 9505 صفقات نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار (67.2 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 13.96 نقطة بنسبة بلغت 0.15 في المئة ليبلغ مستوى 9145.71 نقطة من خلال تداول 155.8 مليون سهم عبر 11177 صفقة بقيمة 61.5 مليون دينار (227.5 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 1.47 نقطة بنسبة بلغت 0.02 في المئة ليبلغ مستوى 9682.38 نقطة من خلال تداول 99.6 مليون سهم عبر 6790 صفقة نقدية بقيمة 17.2 مليون دينار (52.8 مليون دولار).

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