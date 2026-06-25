عادات صحية تساعد في إطالة العمر

عادات صحية تساعد في إطالة العمركشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على نحو 6200 رجل وامرأة على مدى ثماني سنوات، أن تبنّي أربعة سلوكيات صحية أساسية في نمط الحياة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة ويطيل متوسط العمر المتوقع، بنسبة وصلت إلى 80%.

وتتمثل هذه العادات في الامتناع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، إضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام، وهي عوامل اعتبرها الباحثون أساسية لحياة أطول وأكثر صحة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين التزموا بهذه السلوكيات كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب خلال فترة الدراسة، مقارنة بغيرهم.

وفي ما يتعلق بالتدخين، شدد الباحثون على أنه العامل الأكثر خطورة، إذ يؤثر سلباً على القلب والرئتين ويزيد احتمالات الإصابة بالسرطان والسكتات الدماغية، فيما يؤدي الإقلاع عنه إلى انخفاض سريع في مخاطر النوبات القلبية خلال 24 ساعة فقط، وتراجع خطر الوفاة المبكرة إلى النصف لدى المدخنين في منتصف العمر.

أما بالنسبة للوزن الصحي، فقد أوضحت الدراسة أن الحفاظ على مؤشر كتلة جسم أقل من 25 يرتبط بنتائج صحية أفضل، مع توصية باتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

وفي ما يخص النشاط البدني، أوصى الباحثون بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً في معظم أيام الأسبوع، لما لها من دور في تقليل مخاطر أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى تعزيز القدرات الإدراكية والوقاية من الخرف.

كما لفتت الدراسة إلى أهمية النوم الجيد، باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على الصحة العامة، إذ إن اضطراب النوم يرتبط بمشكلات في الذاكرة والمزاج والوزن، ويمكن تحسينه من خلال تنظيم ساعات النوم وتهيئة بيئة هادئة والاستعانة بتقنيات الاسترخاء واستشارة الطبيب عند الحاجة.