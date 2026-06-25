أخبار اليمن : لمى قيس.. أول يمنية تتوَّج بلقب "ذا فويس"

لمى قيس.. أول يمنية تتوَّج بلقب "ذا فويس"تُوّجت الموهبة اليمنية لمى قيس بلقب "أحلى صوت" في الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" على MBC1، اليوم الأربعاء، لتصبح أول يمنية تفوز بهذا البرنامج العربي.

وحصلت لمى قيس من فريق الفنانة داليا مبارك على النسبة الأعلى من تصويت الجمهور، متفوقّة على المشترك السوري ساري الصليبي من فريق الفنّان الشامي، والمشترك المصري محمد عادل من فريق الفنّان رامي صبري.

وتألقت نجمة اليمن منذ مرحلة "الصوت وبس" بأدائها لأغنية "حالتي حالة" للفنان أحمد فتحي، وانضمت حينها لفريق الفنانة السعودية "داليا"، لتواصل رحلتها الاستثنائية وتبهر الجمهور ولجنة التحكيم بصوتها المميز وثقتها العالية على المسرح حتى توجت.