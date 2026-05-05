تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم بعد قفزة قاربت 6 بالمائة في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو القادم 68 سنتًا، أو 0.6 بالمائة، إلى 113.76 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8 بالمائة أمس.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59 دولار، أو 1.5 بالمائة، إلى 104.83 دولار، بعد أن ارتفع 4.4 بالمائة في الجلسة السابقة.
