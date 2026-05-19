أخبار اليمن : 3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 12293 شهيداً ومصاباً، بعد استشهاد 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 3020 شهيدا و9273 مصابا.

وأكدت أن من بين الشهداء 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي، و211 ممن يبلغون 18 عاما أو أقلّ.

ميدانياً، كثّف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جنوب لبنان، مستهدفاً صباح اليوم بلدات حاروف وتبنين ودير الزهراني، بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال، مطالباً إياهم بالابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحلتا في جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنّها طيران العدو اليوم على بلدة دورس في قضاء بعلبك، أدت إلى استشهاد شخصين بينهما فتاة، وإصابة سيدة وطفلة بجروح، وجميعهم فلسطينيون.

في المقابل، أعلن حزب الله، اليوم، قصف تجمّع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية، حققت إصابات مباشرة.

وأكد الحزب استهداف منصّة للقبة الحديدية تابعة لجيش الاحتلال في معسكر "غابات الجليل"، بواسطة محلّقة انقضاضية.