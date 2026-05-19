غزة.. فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبي

غزة.. فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبيأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأنّ المنظومة الصحية فقدت 76% من أجهزة التصوير الطبي خلال أكثر من عامَين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أنّ "تحديات صعبة تعصف بخدمات التصوير الطبي في ما تبقّى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ الأجهزة المتبقية تعمل في ظروف فنية صعبة مع زيادة الحاجة إلى خدمات التصوير الطبي باختلافها وصعوبة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير قطع الغيار لها.

وأوضحت الوزارة أنّ خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي لم تعد متوفّرة في قطاع غزة بعد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعة أجهزة في خلال حرب الإبادة الأخيرة، مبيّنةً أنّ هذا أمر يفاقم صعوبة إجراء التدخلات التشخيصية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وأضافت أنّ خمسة أجهزة تصوير مقطعي فقط من أصل 18 جهازاً تعمل تحت ضغط كبير، وهي غير قادرة على تلبية الحاجة اليومية لخدمات التصوير التشخيصية. أما أجهزة التصوير الإشعاعي التي كان عددها يبلغ 88 جهازاً قبل الحرب، لم يتبقّ منها اليوم إلّا "33 جهازاً متهالكاً وكثير الأعطال"، مع الإشارة إلى حاجتها لصيانة دورية وقطع غيار.

ولفتت إلى أنّ غرف العمليات تتطلّب أجهزة تُعرَف باسم "فلوروسكوبي"، ولا يتوفّر منها اليوم إلّا خمسة أجهزة من أصل 16 جهازاً.

يُذكر أنّه على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من أكتوبر 2025، تمنع سلطات الاحتلال إدخال الكميات المتّفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، كما تمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية والمركبات المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل البلديات.